За оскорбления милиционеров в интернете задержан кладовщик из Минска

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кладовщик из Минска задержан за оскорбления милиционеров в интернете. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД вышли на 30-летнего мужчину, который в деструктивном Telegram-канале писал оскорбительные комментарии в адрес милиционеров. Для конспирации он менял никнейм, удалил фотографию и скрыл номер телефона. Автора негативных постов задержали по месту жительства. Он пояснил, что делал все непреднамеренно и не хотел никого обидеть.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.-0-