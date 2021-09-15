15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За оскорбления представителей власти задержан бывший прокурорский работник. Такую информацию опубликовала в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

"Во время мероприятий по изобличению тех, кто оставляет в интернете негативные отзывы о должностных лицах, установлен 42-летний минчанин. С лета прошлого года мужчина написал на своей странице в соцсети десятки постов с оскорблениями главы государства, чиновников и сотрудников правоохранительных органов", - рассказали в МВД.

По материалам минского управления ГУБОПиК следователи возбудили уголовное дело за оскорбления представителей власти и Президента. Сейчас фигуранта проверяют на причастность к иным противоправным действиям. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел.-0-