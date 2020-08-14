За пять дней протестов пострадал 121 милиционер - МВД

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

"Следственные органы возбудили свыше 90 уголовных дел. Правовая оценка будет дана всем противоправным деяниям", - сказано в сообщении.

Сначала, в ночь с 9 на 10 августа, в результате столкновений пострадали более 50 граждан, а также 39 сотрудников милиции, за участие в несанкционированных массовых мероприятиях было задержано около 3 тыс. человек.

Следующей ночью также были зафиксированы факты открытого противостояния органам правопорядка, многочисленные нападения на сотрудников милиции и повреждения транспортных средств. "Среди задержанных - сотни ранее судимых по различным статьям - от имущественных преступлений до убийств", - отметили в МВД.

В ночь с 11 на 12 августа в столице и крупных городах были попытки перекрытия движения общественного транспорта, факты открытого противостояния органам порядка. В Бресте на милиционеров напала группа людей с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты своей жизни и здоровья сотрудники стреляли на поражение. Один из нападавших ранен. В Жабинке неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в служебную машину - под автомобилем загорелась тротуарная плитка. В Жодино водитель "Ниссана" наехал на военнослужащего.

С 12 на 13 августа беспорядки по стране утратили массовость. Но случаи агрессии по отношению к правоохранителям наблюдались. В Минске и в Барановичах вновь были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников милиции. Для остановки нарушителей использовалось оружие. Всего же за эти четыре дня на правоохранителей было совершено 11 умышленных наездов.

Выступления 13 августа в большинстве своем носили мирный характер.-0-