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07 декабря 2020, 16:02

За пятницу и выходные в Минской области произошло 11 ДТП - один человек погиб

Фото из архива
Фото из архива

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пятницу и прошедшие выходные на территории Минской области в 11 ДТП один человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести. При этом девять ДТП произошло с участием пешеходов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Так, 4 декабря около 7.32 в Слуцке 26-летний водитель "Фольксвагена", двигаясь по улице Богдановича и выполняя левый поворот на улицу Софии Слуцкой, совершил наезд на 29-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в медучреждение.

В этот же день около 7.40 61-летний водитель "Опеля" на 3-м км автодороги Р55 Солигорск - Погост вблизи ООО "Солигорский ДСК", двигаясь в направлении деревни Погост в крайней левой полосе, сбил 47-летнего местного жителя, переходившего проезжую часть дороги по неосвещенному нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое отделение Солигорской ЦРБ. Световозвращающим элементом он обозначен не был.

6 декабря около 15.10 на 1-м км автодороги Смолевичи - Жодино 41-летний водитель "Форда", двигаясь в направлении Жодино, на закруглении дороги не справился с управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем УАЗ. В результате ДТП 53-летний водитель УАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водителям следует помнить, что действия пешеходов непредсказуемы, поэтому ехать необходимо осторожно. Всегда нужно быть готовым затормозить в любой момент. В темное время суток перед пешеходным переходом, а также при проезде населенного пункта нужно максимально снизить скорость. "Проезжать пешеходный переход следует лишь при полной уверенности, что пешеходы вас видят и пропускают. В плохую погоду и темное время суток нелишним будет включить аварийную сигнализацию, поскольку водитель идущего следом автомобиля может не заметить, что вы резко тормозите. Воздержитесь от опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ограничивают обзор, и из-за него может неожиданно появиться пешеход", - рассказали в ГАИ.

В свою очередь пешеходы перед началом перехода обязаны убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен, то есть остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, убедиться, что водители их заметили и успели остановить транспортные средства. Идеальный вариант - когда пешеход может встретиться взглядом с водителем автомобиля, который приближается к переходу. По взгляду или по жесту руки можно понять, пропустит водитель или нет.

При переходе проезжей части необходимо прекратить разговоры по мобильному телефону, отключить наушники, взять малолетних детей за руку. Не будет лишним напомнить пожилым родственникам и детям о правилах безопасного перехода проезжей части, купить и прикрепить на одежду световозвращающие элементы, лучше, если они будут размещены на обоих рукавах. Необходимо помнить, что пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.

"Уважаемые участники дорожного движения, если вы видите вблизи проезжей части пешехода или велосипедиста, находящегося в состоянии опьянения, явно представляющего опасность для движения, просим вас незамедлительно сообщить на телефонную линию 102", - призывает Госавтоинспекция и просит водителей и пешеходов быть предельно внимательными на пешеходных переходах, особенно в темное время суток.-0-

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