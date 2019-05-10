За пьяное ДТП с погибшими в Берестовицком районе лихач приговорен к 5,5 года колонии

10 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Берестовицкого района вынес приговор по делу о пьяном ДТП, в котором погибли два человека. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.
Авария произошла в июле 2017 года. Обвиняемый находился за рулем "БМВ" в состоянии алкогольного опьянения. Протектор на задних колесах был изношен сверх допустимых пределов. Водитель об этом знал, однако продолжал ездить. В машине в момент аварии находились два пассажира. Они были не пристегнуты. Автомобиль двигался со скоростью около 140 км/ч.
"По причине алкогольного опьянения, значительного превышения разрешенной скорости движения и технической неисправности ходовой части автомобиля водитель не справился с управлением и допустил занос с последующим аварийным выездом автомобиля за пределы проезжей части в кювет и далее в сельскохозяйственное поле, где произошло неоднократное опрокидывание транспортного средства", - отметили в пресс-службе суда. В результате аварии два пассажира авто погибли.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц). Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Кроме того, он на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.-0-
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