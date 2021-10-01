За подготовку к изготовлению коктейлей Молотова минчанин получил 8 лет колонии

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Заводского района Минска поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего местного жителя, который готовился к изготовлению коктейлей Молотова, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.
Как установлено в ходе суда, обвиняемый и его знакомый, скрывшийся от органа уголовного преследования, поддались призывам из различных деструктивных интернет-ресурсов и не позднее 11 августа 2020 года добыли две канистры с легковоспламеняющейся жидкостью, а также другие компоненты для изготовления коктейлей Молотова. Вскоре их задержали сотрудники органов внутренних дел.
В марте 2021 года фигурант уже был осужден за организацию массовых беспорядков по ч.1 ст.293 УК к 7 годам лишения свободы.
С учетом наказания, вынесенного судом Заводского района Минска по этому делу, окончательно фигурант приговорен к 8 годам колонии усиленного режима.
Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-