За попытку организации договорного матча задержан экс-футболист

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За попытку подкупа профессионального игрока клуба первой лиги чемпионата Беларуси по футболу задержан 44-летний уроженец Могилевской области. Такая информация размещена в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Мужчина, в прошлом сам профессиональный футболист, подстрекал спортсмена обеспечить нужный результат матча за вознаграждение. В частности, за проигрыш команды обещал несколько тысяч долларов. Реализовать задуманное ему помешали оперативники", - рассказали в МВД.

Противоправные действия пресечены, экс-футболист задержан. Проводятся мероприятия по установлению иных участников преступной схемы, в том числе в отношении лиц, ранее попадавших в поле зрения правоохранителей за подкуп участников профессиональных спортивных соревнований.

Как добавили в Следственном комитете, УСК по Минску совместно с ГУБОПиК МВД выявили факт попытки оказать влияние на результаты матча чемпионата Беларуси по футболу "Нафтан" - "Локомотив", назначенного на 29 августа этого года. "По информации следствия, мужчина, стремясь обеспечить гарантированный выигрыш по ставкам на матч между вышеуказанными командами, предложил спортсмену одной из них $5 тыс. за поражение представляемой им команды", - пояснили в СК.

В отношении 44-летнего уроженца Могилевской области возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ч.1 ст.253 (покушение на подкуп участника спортивного соревнования) УК. -0-