За прошедшие сутки спасатели 14 раз выезжали на поиски потерявшихся в лесу

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели 14 раз выезжали для поисков заблудившихся в лесных массивах 7 сентября. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Инциденты происходили в Минской, Брестской, Могилевской, Витебской, Гомельской областях. Найдены 11 человек, в медицинской помощи они не нуждались. Поиски трех пропавших в лесу продолжаются и сегодня.

В поисковых операциях были задействованы не только спасатели, но и сотрудники милиции. В некоторых случаях помощь оказывали работники лесхозов и местное население.-0-