За прошедшие сутки спасатели нашли 10 заблудившихся в лесу

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки спасатели нашли 10 человек, заблудившихся в лесу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

По оперативным данным, с 6.00 18 сентября до 6.00 19 сентября поступило 14 сообщений о пропавших гражданах в лесных массивах на территории 11 районов Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской и Витебской областей. Для поисковых работ были задействованы 133 человека и 41 единица техники.

"Спасены 11 человек, из них 10 - сотрудниками МЧС. Не найдены три человека в Островецком районе Гродненской области, Кличевском и Осиповичском районах Могилевской области. Их поиски будут продолжены", - рассказали в МЧС.-0-