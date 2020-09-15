15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки спасатели нашли 17 заблудившихся в лесах людей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

Так, 14 сентября в 11.25 спасателям поступило сообщение о пропавшей в лесу возле деревни Малевичская Рудня Жлобинского района супружеской паре. После полудня - о заблудившихся рядом со станцией Переможник Чаусского района женщине и ее пятилетнем сыне. В 15.29 потерявшаяся женщина обратилась в МЧС с просьбой отыскать ее с подругой в лесу возле деревни Дашки Логойского района. Сообщение о шести пропавших вблизи деревни Свилы Шарковщинского района поступило в 16.45.

Для поиска были задействованы спасатели, сотрудники милиции, в некоторых ситуациях - работники лесхоза и местное население. Спасенные люди в медицинской помощи не нуждались.

Поиски четверых продолжаются до сих пор. В частности, 14 сентября в 6.30 поступило сообщение о пропавшем в лесу возле деревни Прудок Городокского района гражданине 1979 года рождения. В 9.45 стало известно, что возле деревни Высочаны Лиозненского района в лесу потерялся пенсионер 1939 года рождения. В 15.38 поступило сообщение о пропавшей в лесу возле деревни Зеленковичи Глусского района гражданке 1936 года рождения. В 20.00 спасателям рассказали, что в лесу возле деревни Марковичи Гомельского района ищут пенсионера 1936 года рождения.

В МЧС напоминают: прежде чем отправиться в лес, изучите правила безопасности. Чаще всего проблемы с ориентированием возникают у пожилых, нередко теряются и дети. "Собираясь в лес, возьмите с собой небольшой запас еды, воду, нож и спички. Не забудьте заряженный мобильный телефон и необходимые вам лекарства. Подробнее о правилах читайте в разделе "Будь готов!" или лайфхаке "Как пойти в лес и вернуться домой до начала любимого сериала", - отметили в МЧС.-0-