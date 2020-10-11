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11 октября 2020, 15:00

За прошедшие сутки спасатели нашли двух заблудившихся грибников

Фото из архива
Фото из архива

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки спасатели нашли в Могилевской и Гомельской областях двух заблудившихся грибников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

10 октября в 10.01 спасателям поступила информация от женщины о том, что она ушла возле Озаричей Калинковичского района за грибами и не может найти выход из леса. В 18.39 с таким же сообщением обратился мужчина, который заблудился возле деревни Дубинка-1 Могилевского района. В обоих случаях для поисковых работ были задействованы спасатели, сотрудники милиции и лесхоза.

Заблудившиеся были обнаружены работниками МЧС. Состояние найденных людей удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.-0-

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