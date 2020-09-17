За прошедшие сутки спасатели отыскали 5 заблудившихся грибников

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки спасатели нашли пять заблудившихся в лесу грибников, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Спасатели получили информацию о женщине, потерявшейся в лесу возле деревни Герасимово Витебского района, в 15.20 16 сентября. В 16.03 гражданин сообщил, что его жена заблудилась вблизи деревни Плюсна Любанского района. В 18.10 в МЧС обратился сын женщины, которая потерялась возле деревни Прокуды Витебского района. В конце дня две женщины сообщили спасателям, что ушли за грибами в лес в районе деревни Трайги Островецкого района и заблудились.

Во время поисков были задействованы работники МЧС и сотрудники милиции, в некоторых случаях подключались лесники и местное население. Состояние спасенных было удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждались.-0-