10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Беларуси из-за пожаров погибли три человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

9 мая в 08.30 в учреждении здравоохранения от ожогов, полученных 16 апреля при пожаре на территории частного домовладения в деревне Клетов Двор Миорского района Витебской области, скончался гражданин 1959 года рождения. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В 20.54 9 мая поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Константиновка Любанского района Минской области. "При пожаре обнаружена совместно проживавшая с хозяином погибшая гражданка 1967 года рождения, неработавшая. До прибытия подразделений МЧС населением спасен хозяин дома, пенсионер, который с ожогами и отравлением продуктами горения госпитализирован. Причины пожара и гибели устанавливаются", - уточнили в ведомстве.

В этот же день в 23.50 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Володута Червенского района Минской области. Обнаружен погибший хозяин 1953 года рождения. Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-