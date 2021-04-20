20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Витебской области произошло пять пожаров, на одном из которых погиб человек. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

19 апреля в 08.46 поступило сообщение о пожаре складского помещения в деревне Великие Дольцы Ушачского района. В результате пожара в здании склада повреждена входная дверь. В этот же день в 10.22 спасателям стало известно о пожаре дома в городском поселке Яновичи Витебского района. В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество. В 15.13 спасатели выехали на пожар в агрогородке Крулевщина Докшицкого района. Огнем были повреждены кровля, потолочное перекрытие, имущество, стены в сарае.

В 02.55 20 апреля спасателям сообщили о пожаре в квартире по ул. Правды в Витебске. Работниками МЧС в составе звена ГДЗС спасен хозяин квартиры. Пожаром повреждено имущество. Чуть позже, в 03.50 поступило сообщение о пожаре дома по ул. Центральной в деревне Пятигорск Бешенковичского района. "В результате пожара погиб хозяин дома, пенсионер 1945 года рождения, в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество", - уточнили в ведомстве.

Причины пожаров устанавливаются.-0-