14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в Витебской области произошло три пожара, сообщили БЕЛТА в МЧС.

13 июня в 18.15 поступило сообщение о задымлении в cредней школе №16 в Орше. "В результате пожара в комнате на первом этаже уничтожен морозильник, поврежден холодильник, закопчены стены, имущество", - уточнили в ведомстве.

В этот же день в 20.14 стало известно о пожаре дачного дома в деревне Козловка Сенненского района. В результате пожара в доме повреждено имущество, закопчена стена. А в 22.37 спасателям сообщили о пожаре бани по ул.Энтузиастов в Витебске. В результате пожара в бане уничтожена кровля, повреждены потолочные перекрытия, закопчены стены и имущество.

Причины пожаров устанавливаются.-0-