За распространение наркотиков в Минске задержаны несовершеннолетние

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержаны несовершеннолетние за распространение наркотиков на территории столицы, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

По информации оперативников, два 17-летних друга из Полоцкого района на протяжении месяца работали на интернет-магазин по продаже наркотиков. Парни приобретали крупные партии запрещенных веществ, расфасовывали их на мелкие дозы и посредством закладок распространяли на территории Минска.

"При себе у одного из несовершеннолетних обнаружено более 30 свертков по 2 г с наркотическим веществом, содержащим в своем составе психотропное вещество мефедрон. Правоохранителями проводится работа по установлению иных фактов сбыта задержанными наркотических веществ. Действиям парней дана правовая оценка", - рассказали в ГУВД.-0-