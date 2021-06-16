За распространение в Telegram личной информации прокурорского работника возбуждены уголовные дела

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура города Минска возбудила уголовные дела по фактам незаконного собирания и распространения в интернете сведений о частной жизни прокурорского работника, а также его публичном оскорблении как представителя власти в связи с выполнением служебных обязанностей, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры города Минска.

По материалам дел неустановленные участники отдельных Telegram-каналов 2 июня 2021 года разместили в общем доступе фотографию и персональные данные старшего помощника прокурора Фрунзенского района Минска, составлявшие его личную и семейную тайну, без его согласия. Это привело к нарушению права потерпевшего на защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь. Противоправные действия квалифицированы по ч.1 ст.179 и ст.369 УК.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в управление Следственного комитета по Минску.-0-