За разжигание социальной вражды и розни будут судить двух жителей Могилева





Согласно материалам дела, нетрезвые обвиняемые днем 30 января по месту жительства одного из них создали и разместили в Instagram видеоролик. В нем один из мужчин эмоционально и нецензурно призывал к агрессивным и противоправным действиям в отношении сотрудников ОМОН и органов внутренних дел в целом. Второй могилевчанин в кадре держал в руках ткань бело-красно-белого цвета и сообщал о времени планируемой противоправной акции. "При этом один из них поддерживал вербальные призывы второго, направленные на возбуждение социальной вражды и демонстрацию социальной розни", - отметили в прокуратуре.





После изучения материалов дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией содеянного по ч.3 ст.130 УК.





Избранные ранее к обвиняемым меры пресечения в виде личного поручительства и заключения под стражу прокурор оставил без изменения.-0-

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19 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении двух жителей областного центра. Им инкриминированы возбуждение социальной вражды и розни, создание и поддержание враждебного отношения к правоохранителям, а также призывы к нарушению общественного порядка. Об этом сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.