17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. За серийные кражи задержан вор-рецидивист из Минска, сообщили БЕЛТА в МВД.

"С середины ноября в Минское РУВД стали поступать заявления о ночных хищениях из жилищ. При этом у преступлений был одинаковый почерк: неизвестный, отжимая створки окон, проникал в частные дома, когда хозяева спали. После таких визитов у людей пропадали деньги и вещи", - рассказали в ведомстве.

Оперативники задержали подозреваемого. Ущерб от противоправных действий 45-летнего минчанина превысил Br10 тыс. Часть имущества удалось найти и вернуть владельцам.

Следователи возбудили уголовное дело за кражи в крупном размере с проникновением в жилище. Фигурант неоднократно судим за имущественные преступления и провел в местах лишения свободы в общей сложности более 20 лет.-0-