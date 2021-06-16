За слив персональных данных задержан сотрудник банка

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники ГУБОПиК вычислили 44-летнего жителя столицы, который передавал идентификационные сведения о госслужащих в экстремистский Telegram-канал. Об этом в своем Telegram-канале проинформировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

На момент задержания мужчина работал ведущим специалистом по экономической безопасности одного из коммерческих банков, а до этого - в правоохранительных органах Беларуси. Перед увольнением минчанин забрал справочную информацию о представителях органов прокуратуры, подразделений ГКСЭ, ДФР, СК и гражданских организаций.

В материалах для служебного пользования содержались ФИО сотрудников, их адреса проживания, название должностей, специальных званий, номера служебных и личных мобильных телефонов. Все это публиковалось в открытом доступе на деструктивных интернет-ресурсах.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за разжигание социальной вражды или розни, совершенное группой лиц. Сейчас фигурант находится в ИВС и проверяется на причастность к совершению иных преступлений.-0-