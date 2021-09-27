За сутки в Беларуси на пожарах травмированы 3 человека, спасены 15

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси на пожарах травмированы три человека, спасены 15. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Так, 26 сентября, в 6.54, спасателям поступила информация о пожаре в квартире одноэтажного четырехквартирного жилого дома в деревне Красная Беларусь Быховского района Могилевской области. При самостоятельном тушении пожара получил ожоги сын хозяйки, пенсионер 1957 года рождения, который госпитализирован.

В 12.14 стало известно о пожаре в жилом доме в деревне Селец Кобринского района Брестской области. Получил ожоги брат хозяина. Мужчина 1984 года рождения госпитализирован.

В 19.36 поступили сведения о пожаре в квартире на шестом этаже 10-этажного жилого дома в Минске по ул.Колесникова, 37. В результате получила ожоги жена хозяина. Женщина 1993 года рождения госпитализирована.

Причины пожаров устанавливаются.-0-