19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси найдены 16 заблудившихся в лесах, из них 12 (в том числе один ребенок в Столинском районе) спасены работниками МЧС. Об этом БЕЛТА проинформировали в министерстве.

По оперативным данным, с 6.00 18 сентября до 6.00 19 сентября поступило 10 сообщений о пропавших в лесах на территории 10 районов Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей.

Для поисков задействовали 38 единиц техники и 94 человек, в том числе 14 единиц техники и 42 работников МЧС.

Пока не найден один потерявшийся в Чечерском районе, его поиски продолжаются.-0-