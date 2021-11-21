21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси при пожарах погибли четыре человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.

20 ноября в 5.16 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Непли Брестского района. Обнаружена погибшая хозяйка 1977 г.р., неработавшая.

В 8.12 стало известно о пожаре в жилом доме в деревне Лозы Барановичского района. На месте работники МЧС нашли погибшего безработного хозяина 1960 г.р.

Звонок в службу 101 об аналогичном инциденте в жилом доме в деревне Лисковская Слобода Рогачевского района поступил в 20.35. Дом принадлежит гражданке 1969 г.р. Личность погибшей женщины устанавливается.

В 23.05 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Вилейке по ул. Чкалова. На пожаре спасатели зафиксировали смерть хозяина 1960 г.р.

Причины пожаров и гибели людей выясняются.-0-