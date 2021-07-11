За сутки в Беларуси утонули четыре человека

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11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки утонули четверо мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям. 10 июля в 17.18 в МЧС поступило сообщение об утонувшем мужчине в водоеме в Гомеле. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший 1992 года рождения. В этот же день в 18.37 стало известно об утонувшем мужчине в водоеме возле агрогородка Морочь Клецкого района Минской области. Им оказался мужчина 1971 года рождения. В 19.03 спасателям сообщили об утонувшем мужчине в Сеницком водохранилище возле агрогородка Сеница Минского района. Работниками МЧС обнаружен и извлечен из воды утонувший 1982 года рождения. В 20.02 стало известно об утонувшем мужчине 1970 года рождения в реке Лань возле деревни Гаврильчицы Солигорского района Минской области.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!