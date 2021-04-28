За сутки в Брестской области произошло пять пожаров

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Брестской области за прошедшие сутки зарегистрировано пять пожаров, сообщили БЕЛТА в МЧС.

27 апреля в 11.14 поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Вулька-Городищенская Пинского района. Огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены, потолок в комнате. Немногим позже в 12.37 пинских спасателей уведомили о пожаре в жилом доме в Пинске. В результате пожара огнем повреждена кровля и имущество.

В 15.33 сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в хозяйственном строении в Ганцевичах. В результате пожара огнем повреждены постельные принадлежности, закопчены стены, потолок в комнате.

В этот же день в 16.19 поступило сообщение о пожаре на сеноскладе в деревне Осошники Пружанского района. Огонь уничтожил 0,1 т соломы, работники МЧС совместно с работниками хозяйства спасли 1,4 т соломы. Вечером в 19.10 спасатели выбыли тушить пожар в жилом доме в деревне Маньковичи Столинского района. В результате пожара огнем поврежден диван, внутренняя отделка комнаты.

Причины пожаров устанавливаются.-0-