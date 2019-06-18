За сутки в Гомеле и районе горели микроавтобус и две легковушки

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе и областном центре за сутки горели три автомобиля, сообщили БЕЛТА в региональном управлении МЧС.
Информация о возгорании микроавтобуса Mercedes-Benz в агрогородке Поколюбичи поступила спасателям днем 17 июня. Огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Пожар удалось потушить до прибытия работников МЧС. Одна из версий возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.
Вечером того же дня горел гараж на улице Головачева в Гомеле. Огнем уничтожен Opel Vectra 1995-го года выпуска, повреждено имущество внутри строения. Возможная причина - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.
Ночью 18 июня поступило сообщение, что горит автомобиль ВАЗ-2101 в деревне Галеевка Гомельского района. К пожару могло привести нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Авто сгорело.
Как отметили в Гомельском областном управлении МЧС, во всех трех случаях люди не пострадали, точные причины пожаров устанавливаются.-0-
Фото Гомельского областного управления МЧС
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