За сутки в Гомеле и районе горели микроавтобус и две легковушки

18 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе и областном центре за сутки горели три автомобиля, сообщили БЕЛТА в региональном управлении МЧС.

Информация о возгорании микроавтобуса Mercedes-Benz в агрогородке Поколюбичи поступила спасателям днем 17 июня. Огнем поврежден моторный отсек автомобиля. Пожар удалось потушить до прибытия работников МЧС. Одна из версий возгорания - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Вечером того же дня горел гараж на улице Головачева в Гомеле. Огнем уничтожен Opel Vectra 1995-го года выпуска, повреждено имущество внутри строения. Возможная причина - нарушение противопожарных требований при проведении огневых работ.

Ночью 18 июня поступило сообщение, что горит автомобиль ВАЗ-2101 в деревне Галеевка Гомельского района. К пожару могло привести нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Авто сгорело.

Как отметили в Гомельском областном управлении МЧС, во всех трех случаях люди не пострадали, точные причины пожаров устанавливаются.-0-

Фото Гомельского областного управления МЧС