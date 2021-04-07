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07 апреля 2021, 17:26

За сутки в Гродненской области 11 человек попались на уловки кибермошенников

Фото из архива
Фото из архива

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Гродненской области 11 человек попались на уловки кибермошенников, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по региону Мария Трушинская.

В последнее время растет число преступлений в сфере высоких технологий. Это связано, прежде всего, с совершенствованием способов таких деяний и доверчивостью граждан. За прошедшие сутки следователи региона возбудили 11 уголовных дел по ч.2 ст.212 УК (хищение путем использования компьютерной техники, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации).

К примеру, утром 6 апреля злоумышленник позвонил через Viber 42-летнему жителю Зельвы и представился сотрудником банка. Мужчину попросили назвать паспортные данные, что он и сделал. Тогда лжесотрудник банка сказал, что сейчас жителю районного центра в Viber придет ссылка, по которой нужно еще раз для уточнения ввести свои паспортные данные. После этого разговор был окончен. Поддавшись на убеждения, мужчина так и сделал. Через некоторое время неизвестный перезвонил, потерпевший сообщил ему СМС-коды, которые поступали на телефон. Всего с карт-счета похищено Br1,8 тыс.

Следователь зафиксировал следовую картину совершенного преступления. По уголовному делу направят международные просьбы о правовой помощи, чтобы установить причастного к злодеянию. Действия неизвестного квалифицированы по ч.2 ст.212 УК.

Случай не единичный, общий ущерб потерпевшим от действий злоумышленников за истекшие сутки составил более Br6 тыс.

Следственный комитет в очередной раз напоминает: не сообщайте никому реквизиты своих банковских платежных карт, не устанавливайте по просьбе иных лиц подозрительные приложения на свой мобильный, не переходите по ссылкам, которые отправляют неизвестные собеседники, не предоставляйте третьим лицам сведения об учетной записи в интернет-банкинге и мобильном банкинге (логин, пароль, сенсорный ключ). "Обращаем ваше внимание на то, что на уловки попадаются люди разных возрастов, в связи с чем настоятельно рекомендуем разъяснить эти советы своим пожилым родственникам и детям", - добавили в СК.-0-

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