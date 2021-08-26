За сутки в лесах Брестской и Минской областей потерялись 4 человека

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26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в лесных массивах Брестской и Минской областей потерялись четыре человека, сообщили БЕЛТА в МЧС.25 августа в 20.10 поступило сообщение о пропавшем в лесном массиве возле деревни Гневчицы Ивановского района гражданине 1951 года рождения. Сегодня пенсионер спасен в 4.12, с общим переохлаждением организма госпитализирован.В лесу возле деревни Прудок Борисовского района 25 августа потерялись мужчина 1952 года рождения, его жена 1953 и их внук 2015 годов рождения. Об этом стало известно в 21.00. Работники МЧС их обнаружили в 21.53, в медицинской помощи не нуждаются.-0-