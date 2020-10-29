За сутки в лесах Брестской и Могилевской областей потерялись шесть человек

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в лесах двух областей потерялись шесть человек. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным с 6.00 28 октября до 6.00 29-го поступили три сообщения о пропавших гражданах в лесных массивах на территории трех районов Брестской и Могилевской областей. Обнаружены 6 человек, из них 4 работниками МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Грибникам необходимо помнить о правилах безопасности. Если идете в лес, обязательно оповестите родных и близких о маршруте и времени возвращения. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно. Надевайте яркую, удобную, непромокаемую одежду и обувь. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон (навигатор, компас, часы), воду, лекарства, продукты, спички, нож. Старайтесь взять с собой попутчика.

Если вы потерялись в лесу, попытайтесь удержаться от паники: успокойтесь и оставайтесь на месте. Сконцентрируйтесь и постарайтесь вспомнить, откуда вы пришли. Будьте слышны и видны, но не кричите громко и часто, чтобы не измотать себя. Прислушайтесь, может, услышите лай собак, шум шоссе, гул трактора или поезда. Ищите просеку, ориентируйтесь на линии электропередачи, ручьи и течение реки. Идя вдоль линии или вниз по течению реки, вы всегда выйдете к людям. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные ветки. Позвоните родным или в службу спасения по телефону "101" или "112". Сообщите, что заблудились, а также в каком районе пошли в лес и где примерно находитесь.-0-