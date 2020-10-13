13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в лесах четырех областей страны обнаружены шесть потерявшихся. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 12 октября до 6.00 13-го поступило 9 сообщений о пропавших гражданах в лесных массивах на территории 8 районов Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областей. Обнаружены 6 человек, из них 2 - работниками МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Не найдены 3 человека в Сенненском районе Витебской области, в Лельчицком районе Гомельской области и в Солигорском районе Минской области. Поиски продолжаются.-0-