2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в лесах Могилевской области спасатели нашли четверых заблудившихся, сообщили БЕЛТА в МЧС.

1 сентября в 14.38 спасателям Кировского РОЧС позвонила женщина и рассказала, что они с супругом заблудились в лесу вблизи деревни Скачек. "Женщина и ее муж 1960 года рождения, пенсионеры, жители Бобруйска. Для поисков были задействованы спасатели и милиция. В 15.13 потерявшихся обнаружили работники Кировского РОЧС - начальник караула ПАСЧ-1 Виталий Романовский и командир отделения Алексей Шкрадюк. В медицинской помощи супруги не нуждались", - рассказали в ведомстве.

В тот же день в 14.49 поступили сведения о том, что в лесу вблизи деревни Заличинка Кличевского района заблудились две пенсионерки, жительницы Могилева. "В 17.50 потерявшихся нашел командир отделения ПАСП-12 Андрей Кравченко и водитель Александр Кундалев. В медицинской помощи женщины не нуждались", - добавили в МЧС.-0-