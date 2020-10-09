9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в лесах пяти областей страны обнаружены 16 потерявшихся. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным с 6.00 8 октября до 6.00 9 октября поступили 4 сообщения о пропавших гражданах в лесных массивах на территории 14 районов Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Спасены (обнаружены) 16 человек, из них 12, в их числе ребенок 2010 года рождения - работниками МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Не найдены 4 человека в Гомельском, Добрушском и Житковичском районах Гомельской области и Солигорском районе Минской области. Их поиски продолжаются.-0-