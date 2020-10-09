За сутки в Минской области нашли двух заблудившихся пожилых грибниц

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Минской области нашли двух заблудившихся пожилых грибниц. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

8 октября в 12.13 спасателям поступило сообщение о том, что в лесном массиве вблизи деревни Асташонки Смолевичского района потерялась пенсионерка 1941 года рождения. Около 10.00 женщина вышла из дома за грибами и потерялась. Связь с потерявшейся не поддерживалась. В поисках участвовали спасатели, сотрудники поисково-спасательного отряда "Ангел" и местное население. В 19.09 женщину обнаружили, с предварительным диагнозом "общее переохлаждение" бригадой скорой медицинской помощи она была доставлена в учреждение здравоохранения.

8 октября в 19.55 стало известно о том, что требуется помощь в поиске заблудившейся гражданки в лесном массиве вблизи деревни Гайна Логойского района. При выяснении обстоятельств установлено, что около 16.00 пенсионерка 1950 года рождения ушла в лес за грибами и заблудилась. Связь с потерявшейся поддерживалась по мобильному телефону. В поисках участвовали спасатели и сотрудники ОВД. В 20.45 женщина была найдена в лесном массиве работником МЧС. В медицинской помощи она не нуждалась.-0-