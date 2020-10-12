За сутки в Минской области потерялись четверо грибников

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки в Минской области потерялись четверо грибников, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

11 октября, в 17.00, спасателям Пуховичского района поступило сообщение о том, что требуется помощь в поиске человека в лесу вблизи деревни Задощенье. Как стало известно, около 12.00 пенсионерка 1959 года рождения ушла в лес за грибами и заблудилась. Связь с потерявшейся поддерживалась по мобильному телефону. В 18.59 спасатели обнаружили женщину в лесу, в медицинской помощи она не нуждалась.

В 18.20 того же дня спасатели Минского района отправились на поиски заблудившегося в лесу вблизи деревни Прилуки. Мужчина 1951 года рождения около 11.00 ушел в лес за грибами и заблудился. Мобильного телефона у него не было. В 19.03 он вышел из леса самостоятельно, в медицинской помощи не нуждался.

Следующее сообщение о потерявшемся работники МЧС получили в 21.30 - пуховичские спасатели отправились искать пенсионерку в лесу вблизи деревни Распутье. При выяснении обстоятельств было установлено, что около 14.00 женщина 1957 года рождения ушла в лес за грибами и заблудилась. Связь с ней не поддерживалась. В 22.10 гражданка вышла на звуки сигнального громкоговорящего устройства. В медицинской помощи она не нуждалась.

До настоящего момента продолжаются поиски мужчины, заблудившегося вчера в лесу вблизи остановочного пункта "Асино" Дзержинского района. Сообщение спасателям поступило 11 октября, в 20.35. Как рассказали обратившиеся, около 15.00 мужчина 1960 года рождения ушел в лес за грибами и заблудился. В момент сообщения связь с потерявшимся поддерживалась по мобильному телефону.-0-