За сутки в Могилевской области возбуждено 12 уголовных дел за кражи

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки следственными подразделениями Могилевской области по ст.205 (кража) УК возбуждено 12 уголовных дел. Общая сумма похищенного составила более Br11 700, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Предметами хищения являлись как денежные средства, так и различное дорогостоящее имущество. "Так, днем 6 июня из ювелирного магазина мужчина похитил золотое кольцо с бриллиантом стоимостью более Br1700. Пока продавец убирала в витрину кольца, которые ранее показывала мужчине, он незаметно похитил одно из них", - рассказали в ведомстве.

В этот же день в одном из торговых павильонов Могилева молодой человек попросил продавца продемонстрировать товар, который находился на нижней полке витрины. В это время он незаметно похитил с верхней полки мобильный телефон стоимостью более Br2,4 тыс. После этого молодой человек направился в другой салон связи, где подобным образом похитил телефон стоимостью Br4 тыс. "В настоящее время компетентные органы проводят необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого", - добавили в СК.

Следователи обращают внимание: все торговые центры и павильоны оборудованы камерами видеонаблюдения, что помогает в кратчайшие сроки установить преступника и привлечь к установленной законом ответственности.-0-