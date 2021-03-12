За сутки в Витебской области произошло 7 пожаров

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие сутки в населенных пунктах Витебской области произошло 7 пожаров, при которых работниками МЧС спасен один человек и четверо эвакуированы. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

11 марта в 06.29 поступило сообщение о пожаре в квартире по ул. Леонова в Витебске. "В результате в помещении кухни повреждено имущество, закопчены стены, потолок", - уточнили в МЧС.

В тот же день в 06.38 поступило сообщение о пожаре дома в деревне Переходцы Лепельского района, а в 10.11 спасателям сообщили о горящем доме в деревне Деверки Миорского района. Еще через некоторое время (в 11.33) стало известно о пожаре дома в деревне Горовые Полоцкого района. Огнем в домах уничтожены кровля, частично потолочное перекрытие, повреждены стены, имущество.

"В 20.50 этого же дня сообщили о задымлении в подъезде дома по ул. Актеров Еременко в Витебске. Горел мусорный контейнер", - добавили в МЧС.

При пожаре по проспекту Черняховского в Витебске сотрудниками МЧС был спасен хозяин квартиры 1964 года рождения, а также эвакуированы четыре человека. В квартире огнем повреждено имущество.

12 марта в 03.29 поступило сообщение о пожаре сарая по ул. Тургенева в Витебске. В результате пожара уничтожен сарай и повреждены две хозяйственные постройки.

Причины пожаров устанавливаются.-0-