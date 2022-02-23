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23 февраля 2022, 17:14

За три дня на дорогах Беларуси погибли четыре пешехода

Фото из архива
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три дня на дорогах страны погибли четыре пешехода, сообщили БЕЛТА в главном управлении Госавтоинспекции МВД.

"В последние дни самым распространенным видом ДТП является наезд на пешехода. За три дня произошло четыре трагических случая. При этом к ответственности привлечено более 2 тыс. пеших нарушителей ПДД, из них - 409 за отсутствие световозвращающих элементов в темное время суток. 327 пешеходов находились на проезжей части в состоянии опьянения", - рассказали в ГАИ.

Так, вчера смертельный случай произошел около 20.25 в агрогородке Щитковичи Стародорожского района на ул.Советской. 51-летний водитель на автомобиле "Фольксваген Гольф" наехал на 24-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части дороги. Пешеход от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

Как отмечается, в январе этого года по непосредственной вине пешеходов совершено 33 ДТП, в которых 13 человек погибли и 21 получил травмы. В 64% случаев (21 ДТП) травмированные пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения.

"Пешеходам следует быть внимательными и осторожными при участии в дорожном движении, двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, и только при их отсутствии - по обочине. В условиях, когда обочины не пригодны для движения, разрешается идти по краю проезжей части, обязательно навстречу движущемуся транспорту. В таком случае при недостаточной видимости и в темноте пешеход обязан обозначить себя фликерами. Световозвращающая повязка, подвеска или жилет позволяют пешеходу "светиться" в свете фар на расстоянии от 130 до 400 м. У водителя появляется возможность своевременно увидеть в темноте человека и предпринять меры во избежание наезда", - обратили внимание госавтоинспекторы.

Пересекать проезжую часть нужно только в установленных местах, заранее убедившись, что все автомобили успели остановиться. Следует учитывать, что автомобиль не может остановиться мгновенно, а на мокрой и скользкой дороге тормозной и остановочный путь автомобиля значительно увеличиваются.

"Напоминаем, что нарушение ПДД пешеходом влечет ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. Если же пеший участник в момент совершения правонарушения находится в состоянии опьянения - штраф возрастает до 5 БВ. Пешеход, нарушивший правила, повлекшие создание аварийной обстановки, наказывается штрафом до 8 БВ", - подчеркнули в ведомстве.

ГАИ просит в случае обнаружения пьяных пешеходов на или вблизи проезжей части сообщать "тревожные" координаты по телефону 102. "Таким образом мы можем спасти человеку жизнь и уберечь водителей от неожиданной трагедии", - заключили правоохранители.-0-

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