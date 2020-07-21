За три дня в Гомельской области утонули 5 человек

21 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области с 18 по 20 июля на воде погибли пять человек, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

На искусственном водоеме в деревне Гамза Светлогорского района 18 июля произошла трагедия. Предварительно установлено, что 42-летняя женщина выпила, а затем пошла купаться. В какой-то момент она начала тонуть. Один из приятелей пытался ее спасти, но безуспешно.

На Днепре недалеко от базы отдыха "Милоград" в Речицком районе 19 июля спасатели достали из воды тело утонувшего мужчины. Как выяснилось, отец пришел с сыновьями на рыбалку. Один из мальчиков оступился в воде и стал тонуть. Мужчина вытолкал ребенка из ямы, а сам ушел под воду.

В этот же день в Наровле в водоеме утонул 47-летний мужчина. А в Гомеле работники ОСВОДа спасли пьяного рыбака в районе Шведской горки. Он плыл, запутался в зарослях и стал тонуть. К счастью, его вовремя заметили.

Возле деревни Чкалово Гомельского района 20 июля около 18.00 в Соже утонул 21-летний парень. Он пытался переплыть реку и в 20 м от берега ушел под воду.

Этим же вечером на каскаде озер в Гомеле спасали женщину. Работники ОСВОДа увидели ее без движения на поверхности воды. Они подплыли, достали женщину из озера и до приезда скорой оказывали первую помощь. К сожалению, спасти ее не удалось.

Заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома Анатолий Васильев обратил внимание, что несколько пострадавших находились в состоянии алкогольного опьянения. "Некоторых отдыхающих подшофе с пляжных зон сотрудники милиции заблаговременно удаляют. На всех пляжах выставлены дополнительные патрульные наряды, увеличена продолжительность маршрутов. Но охватить вниманием сразу весь пляж физически невозможно", - отметил он.

Анатолий Васильев напомнил, что распитие алкоголя либо появление в общественном месте в пьяном виде, в том числе и в местах отдыха у водоемов, является нарушением статьи 17.3 КоАП и влечет ответственность в виде штрафа до 8 базовых величин (1 БВ - Br27). За купание в запрещенных местах можно получить штраф до 3 базовых.

"Пьяные люди неадекватно реагируют на опасность и в чрезвычайной ситуации становятся абсолютно беспомощными", - заключил заместитель начальника УВД.-0-