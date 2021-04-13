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13 апреля 2021, 16:32

За три месяца следователи Минска возбудили 40 уголовных дел по фактам насилия в семье

Фото из архива
Фото из архива

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За три месяца следователи Минска возбудили 40 уголовных дел по фактам насилия в семье. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Так, Московским (Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего минчанина.

По данным следствия, в декабре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения в ходе ссоры, находясь возле подъезда многоквартирного жилого дома, высказывал в адрес 31-летней супруги угрозы убийством. После чего, затащив ее в лифт, нанес множество ударов ногами и руками в область головы и других частей тела потерпевшей. Уже находясь по месту жительства, мужчина продолжил избивать супругу и стал угрожать ей и ее матери убийством, при этом держа в руках кастрюлю с разогретым подсолнечным маслом.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый ранее неоднократно судим и более 30 раз привлекался к административной ответственности.

Следователи допросили родственников и друзей семьи, изучили и приобщили к уголовному делу результаты судебно-психиатрической экспертизы обвиняемого, согласно которой в период инкриминируемого ему деяния психическим расстройством он не страдал, в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими. В ходе предварительного расследования мужчина признал вину в полном объеме. Следует отметить, что в день случившегося он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание в виде ареста.

По результатам расследования минчанину предъявлено обвинение по ст.186 (угроза убийством) УК. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.

Аналогичный случай произошел в январе этого года на территории Советского района Минска. Согласно материалам уголовного дела, днем 3 января 49-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства, высказывал угрозы убийством в адрес своей супруги. После чего перешел к активным действиям - обхватил руками ее горло и начал душить, в результате чего причинил ей телесные повреждения. Противоправные действия минчанина пресекли находившиеся в квартире мать супруги и малолетний сын.

В ходе расследования также дополнительно установлено, что обвиняемый по различным поводам систематически устраивал скандалы в семье, запугивал супругу и избивал ее. Свидетелем ссор и избиений зачастую становился несовершеннолетний сын пары. Потерпевшая пояснила следователям, что не обращалась по данным фактам в учреждения здравоохранения из-за боязни за свою жизнь и жизнь ребенка. Кроме этого, согласно материалам уголовного дела, мужчина ранее уже привлекался к административной ответственности за умышленное нанесение физических и психических страданий, совершенных в отношении своей супруги.

Советским (Минска) районным отделом Следственного комитета по завершению расследования мужчине предъявлено обвинение по ст.186 (угроза убийством) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В обоих случаях уголовные дела возбуждены прокурорами районов в силу того, что пострадавшие на момент совершения преступлений находились в иной зависимости от обвиняемых. При расследовании уголовных дел данной категории следователи нередко фиксируют факты сокрытия потерпевшими насилия в семье. Зачастую жертвы боятся признаться в том, что происходит, и иногда даже находят случившемуся оправдание.

Следователи отмечают, что своевременное выявление и привлечение к ответственности виновных лиц по уголовным делам данной категории способствует недопущению впоследствии совершения ими более тяжких преступлений. Возбуждение уголовных дел по превентивным статьям (истязание, угроза убийством, причинение легких телесных повреждений) является одним из основных рычагов профилактики совершения преступлений в семейно-бытовой сфере.-0-

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