За участие в минских протестах задержан гражданин Украины - МВД

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За участие в протестах, которые имели место в Минске в прошлом году, задержан гражданин Украины. Такая информация опубликована в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.
Сотрудники ГУБОПиК МВД установили, что 33-летний житель Донецка летом 2020 года принимал активное участие в несанкционированных акциях на территории Беларуси. Как отметили в МВД, мужчина - член так называемого отряда гражданской обороны. В тематических деструктивных Telegram-чатах он координировал действия оппозиционно настроенных жителей Фрунзенского района Минска. В частности, призывал наносить граффити на постройки, разбрасывать загнутые гвозди, чтобы нанести ущерб транспорту органов внутренних дел.
"Известно, что задержанный обращался за "советами" к своему бывшему командиру, с которым служил в ВДВ Украины. Интересовался у него, как лучше готовить "подарки" - пакеты со взрывчатыми веществами", - говорится в сообщении.
Следователи дали правовую оценку действиям иностранца и возбудили уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.-0-