13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. За участие в несанкционированных мероприятиях 12 января в Минске задержаны 13 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Несмотря на то, что ГУВД Мингорисполкома регулярно предупреждает граждан о незаконности несанкционированных сборов и ответственности за участие в них, 12 января вечером в разных районах столицы собирались небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой", - отметили правоохранители.

За участие в акциях были задержаны 13 человек, которые помещены в изолятор временного содержания. В отношении задержанных проводится проверка. Следует отметить, что все они ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе и за участие в несанкционированных мероприятиях.

В ГУВД Мингорисполкома продолжается работа по установлению остальных граждан, которые также принимали участие в акциях и не были задержаны в момент их проведения.-0-