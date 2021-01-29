За участие в преступной организации к уголовной ответственности привлечены анархисты - МВД

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на одну из региональных групп белорусских анархистов, которые являются участниками международной преступной организации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

"Цель ячейки - насильственное изменение конституционного строя или территориальной целостности Беларуси, захват и удержание власти, терроризм, массовые беспорядки, разжигание социальной вражды или розни, воспрепятствование законной деятельности госорганов и должностных лиц, а также финансирование экстремистской деятельности, - рассказали в МВД. - Задержанные - 26-летняя девушка и трое мужчин (20, 24 и 30 лет) - входили в состав объединения "Революционное действие" ("Автономное Действие - Беларусь"), совершали так называемые акты прямого действия и координировали их. Установлена причастность молодых людей и их единомышленников из других локальных групп к преступлениям против общественного порядка и нравственности, мира и безопасности".

В частности, участники этой ячейки забрасывали коктейлями Молотова здания налоговой инспекции в Гомеле и Голосеевского суда Киева в 2016 году, российского посольства в Минске и управления КГБ в Бобруйске в 2010 году, а также оскверняли различные строения надписями и изображениями радикального толка. С 2017 года девушка размещала в открытом доступе публикации, содержащие призывы к насилию в отношении представителей власти.

"Анархисты регулярно читали лекции, проводили семинары и полевые сборы, где обучали противостоянию правоохранительным органам, в том числе во время планируемых боевых действий и протестов. Финансирование деятельности белорусской ячейки осуществлялось из-за рубежа, в том числе международными анархистскими организациями, такими как "Анархический Черный Крест". Также существовал так называемый общак, деньги в который поступали от продажи агитационной продукции (одежда, книги) и корпоративных сборов", - отметили правоохранители.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных и возбудили уголовное дело за создание преступной организации либо участие в ней. После этого некоторые из участников движения начали сотрудничать с правоохранительными органами и давать признательные показания.

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО в качестве фигурантов уголовного дела по массовым беспорядкам в Минске. В их организации, финансировании, координации и вербовке новых участников задержанные принимали непосредственное участие.

Правоохранительными органами собраны материалы по другим радикальным анархистам Беларуси. Их действиям будет дана правовая оценка следователями. Скрывшихся за рубежом в ближайшее время объявят в розыск.-0-