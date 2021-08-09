За выходные в Гомельской области было выявлено более 1,7 тыс. нарушений ПДД

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За выходные в Гомельской области сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено 1712 нарушений правил дорожного движения, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

"Правоохранителями было пресечено 22 факта управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, 59 фактов управления транспортными средствами, не имея на то права, 47 фактов нарушения правил проезда пешеходных переходов. Также 248 водителей привлечены к административной ответственности за неиспользование ремней безопасности и 108 водителей - за нарушение правил перевозки несовершеннолетних в транспортных средствах. Также, за указанный период было зарегистрировано 138 нарушений со стороны пешеходов, из них: 31 пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения и 36 - не были обозначены световозвращающими элементами в темное время суток", - уточнили в ведомстве.

На территории Гомельской области также произошло одно дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек был травмирован. "ДТП произошло 8 августа примерно в 20.30 в деревне Глушковичи Лельчицкого района. 30-летний водитель, предварительно находившись в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем "Мазда" и двигаясь по ул.Советской, со стороны щебеночного завода "Глушковичи", в районе дома №20 наехал на 24-летнего велосипедиста, который, по предварительной информации, двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. С травмами последний был госпитализирован в хирургическое отделение Лельчицкой ЦРБ", - отметили в УВД.

В ведомстве напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения опасно как для водителей, так и для других участников дорожного движения. Садиться за руль в нетрезвом виде строго запрещено.

Согласно КоАП, ответственность за езду в нетрезвом виде зависит от физического состояния водителя. Если в выдыхаемом воздухе водителя содержится до 0,8 промилле алкоголя, то ему грозит штраф в размере 100 БВ и лишение права управления сроком на 3 года. Если свыше 0,8 промилле алкоголя или водитель отказывается от прохождения медицинского освидетельствования - штраф составит 200 БВ и водитель лишится права управления транспортом уже на 5 лет.

"В случае повторного совершения такого же нарушения в течение года после наложения административного взыскания, водитель будет привлечен уже к уголовной ответственности", - добавили в УВД.-0-