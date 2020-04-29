За выходные в Минске выявлены 57 нарушителей на мототранспорте

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За выходные с 25 по 28 апреля сотрудники столичной Госавтоинспекции выявили 57 случаев нарушения правил дорожного движения водителями мототранспорта, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Как сообщалось, с 24 апреля по 4 мая Госавтоинспекция проводит республиканскую акцию "Открой сезон без нарушений!", направленную на профилактику ДТП с участием мототранспорта. Зачастую мотоциклисты не думают о безопасности: нарушают установленные лимиты скорости, не соблюдают безопасную дистанцию, правила движения по полосам, обгона и проезда перекрестков. Наряду с дисциплиной решающим условием безопасной езды на мотоцикле является мастерство водителя. Достаточно часто происходят аварии, в которых мотоциклисты элементарно не справляются с управлением.

Госавтоинспекция призывает водителей реально оценивать свои возможности и не пренебрегать требованиями безопасности.-0-