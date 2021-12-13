За выходные в Минске зарегистрировано 150 ДТП

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичная Госавтоинспекция подвела итоги выходных, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 150 ДТП, два человека погибли, восемь ранены. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 27 водителей. Сотрудники ГАИ пресекли 102 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 127 водителей", - рассказали госавтоинспекторы.
371 пешеход нарушил Правила дорожного движения, 46 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и рекомендует помнить о мерах безопасности на дорогах.-0-