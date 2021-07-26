За выходные в Минске зарегистрировано более 60 ДТП

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 62 ДТП, в которых 5 человек получили травмы. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 19 автолюбителей, 108 оштрафованы за превышение скорости. Сотрудники ГАИ пресекли 39 фактов управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 134 водителя.

220 пешеходов нарушили правила дорожного движения, 15 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы пресекли 89 нарушений ПДД водителями мототранспорта.

ГАИ Минска напоминает, что сегодня проходит последний день мероприятий по профилактике ДТП с участием мототранспорта.-0-