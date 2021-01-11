Забирался по водосточной трубе и разбивал окна - в Минске задержан серийный вор

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома задержали серийного вора, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Первый случай незаконного проникновения в жилище был зафиксирован в сентябре прошлого года. На спецлинию 102 обратился владелец частного дома и сообщил, что у него разбито окно и похищено имущество: техника, часы и деньги. Ущерб составил более Br24 тыс. Аналогичным способом было совершено преступление и в декабре, когда неизвестный проник в квартиру и похитил ювелирные изделия, компьютерную технику, деньги на общую сумму Br11 тыс.

Милиционеры предположили, что к преступлениям причастен один и тот же человек, который действовал по отработанной схеме. Подозреваемого задержали. Им оказался нигде не работающий, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления 35-летний житель столицы.

По информации оперативников, мужчина тщательно готовился к кражам: в определенных районах присматривался к домам и квартирам, расположенным на первых и вторых этажах, ставил метки, а после обзванивал квартиры и проверял, дома ли жильцы. Убедившись, что никого нет, разбивал окна, проникал в жилье и похищал найденное имущество. Если квартира находилась на втором этаже, то подбирался к ней по водосточной трубе. Так были совершены и две кражи из квартир в Центральном и Заводском районах столицы.

Со слов похитителя, он продавал похищенное, а вырученные деньги тратил на собственные нужды. В настоящий момент правоохранители вернули часть имущества законным владельцам.

Сыщики устанавливают причастность мужчины к аналогичным преступлениям в Минске.

Материалы проверки переданы во Фрунзенский и Первомайский РОСК столицы.-0-