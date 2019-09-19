Заблокировался замок: в Калинковичах двухлетняя девочка оказалась запертой в авто

19 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Калинковичах двухлетняя девочка оказалась запертой в автомобиле из-за заблокировавшегося замка, сообщили БЕЛТА в Гомельском областном управлении МЧС.

Информация о том, что на улице Фрунзе райцентра в легковом автомобиле заблокировался центральный замок и двухлетний ребенок оказался взаперти, поступила в службу спасения 18 сентября в 16.21.

Спасатели незамедлительно прибыли на место. При помощи подручных средств работники МЧС открыли дверь автомобиля. Ребенок не пострадал.-0-