Заблудившаяся женщина сутки провела в лесу в Чечерском районе

3 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Женщина провела сутки в лесу в Чечерском районе, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гомельского облисполкома.

Местный житель сообщил в милицию 2 ноября около 10.00 о пропаже своей 49-летней сожительницы в лесу. По его словам, рано утром они с женщиной и собакой пошли за грибами в лес возле деревни Болсуны. Там грибники разошлись. Какое-то время они оставались на виду друг у друга, но потом женщина с собакой исчезли. "Попытки докричаться не помогли. Ситуация усложнялась тем, что пропавшая не знала этот лес, а ее телефон остался дома", - отметили в милиции.

Поиски женщины продолжались до трех часов ночи. На рассвете 3 ноября новая группа отправилась прочесывать лес. Помогали милиционерам работники МЧС и лесничие. "В полдень милиционеры ехали на машине по дороге, ведущей к отселенной деревне. Она находится в 8 км от места начала поисков. Среди деревьев заметили фигуру человека. Оказалось, это пропавшая женщина. Рядом с ней была собака", - рассказали в УВД.

Всю ночь женщина и пес провели под елью, с рассветом отправились искать выход из леса.

Спасенная на здоровье не жаловалась, за медицинской помощью не обращалась, уточнили правоохранители.-0-