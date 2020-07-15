Заблудившегося грибника почти сутки искали в Березовском районе

15 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Березовском районе пропавшего грибника поисковая группа обнаружила на следующие сутки, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Сообщение о потерявшемся 60-летнем жителе райцентра спасателям поступило 14 июля в 19.30. Супруга пенсионера рассказала, что утром этого дня ее муж уехал на велосипеде за грибами в лесной массив в районе д. Бронная Гора. Около 13.00 она созвонилась с ним. Мужчина сообщил, что возвращается, но домой так и не вернулся, перестав отвечать на телефонные звонки. Со слов жены, около года назад муж перенес инсульт.

Незамедлительно организовали поиски, в которых были задействованы 15 единиц техники и 125 человек (в том числе работники МЧС, волонтеры). Поисковикам удалось дозвониться до пропавшего. Мужчина слышал сигналы, подаваемые устройством автомобиля МЧС, но был дезориентирован в пространстве, не передвигался и периодически терял сознание.

Сегодня в 12.02 совместная поисковая группа обнаружила мужчину в лесном массиве. Его госпитализировали для медицинского обследования.-0-